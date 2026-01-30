После стремительного роста котировок драгметаллов в начале 2026 года в последние торговые дни января произошло еще более стремительное падение. Стоимость золота на спот-рынке обвалилась до $5 тыс. за тройскую унцию, серебра — ниже $100 за унцию. Поводом для резкого разворота настроений инвесторов стало предложение президента США Дональда Трампа сделать новым главой ФРС Кевина Уорша.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Производство золотых слитков

30 января 2026 года мировой рынок золота пережил одно из сильнейших потрясений за последние десятилетия. По данным Investing.com, котировки металла на спот-рынке обрушились более чем на $400 (более 8%), до $4942 за унцию — минимума с 23 января. Даже с учетом последующей коррекции цены остановились лишь немногим выше уровня $5 тыс. за унцию (на 7% ниже закрытия предыдущего дня). Относительно исторического максимума, установленного 29 января, стоимость упала более чем на 10%.

Распродажа затронула и остальные драгоценные металлы. В пятницу цены на платину падали почти на 18% ниже $2,17 тыс. за унцию, на палладий — более чем на 14%, до $1,72 тыс. за унцию. Наиболее сильно упало в цене серебро — до отметки $95 за унцию (более чем на 18%).

Даже с учетом коррекции в конце дня от пиковых значений, достигнутых в середине недели, котировки отличались на 17–22%.

Нынешний обвал цен вызван техническим перегревом рынка. С начала года золото подорожало почти на 30%, палладий и платина — на 34–37%, серебро — более чем на 70% (см. “Ъ” от 27 января). «В последние дни на рынке драгметаллов наблюдался практически вертикальный рост, что сформировало рекордные уровни перекупленности, и для разворота не хватало только повода»,— отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. «По данным COT (Commitments of Traders, информация о позициях различных участников на фьючерсных рынках и их настроениях.— “Ъ”), чистая длинная позиция у спекулянтов находилась на повышенных уровнях, а доля шортов у производителей и хеджеров заметно сократилась. В такой конфигурации рынок становится уязвимым к резкому развороту»,— отмечает руководитель направления персонального консультирования General Invest Андрей Бежин.

Поводом для распродажи стало заявление президента США Дональда Трампа, сделанное накануне, о смене нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла. Источники агентства Bloomberg указывали на Кевина Уорша, что впоследствии подтвердилось.

«Господин Уорш считается "инфляционным ястребом", то есть со стороны ФРС рынок сразу заложил более жесткий контроль инфляции. А значит debasement trade (инвестиционная стратегия, направленная на защиту от инфляции.— “Ъ”), которая активно подпитывала драгметаллы, немного снижает значимость»,— отмечает независимый макростратег и портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.

В итоге прошло несколько волн массовых закрытий длинных позиций в золоте. Глава инвестдепартамента Astero Falcon Елена Нефедова обращает внимание, что пробитие уровня $5,5 тыс. за унцию по золоту активировало крупные кластеры stop-loss-ордеров, после чего снижение ускорилось к уровням $5,35 тыс. и $5,1 тыс. за унцию. Существенную роль сыграли и значительные маржинальные позиции, открытые ранее. «После повышения маржинальных требований биржи CME в январе некоторые участники торгов были вынуждены закрывать позиции принудительно»,— отмечает госпожа Нефедова.

Участники рынка отмечают и ухудшение ситуации с ликвидностью на рынке. «На исторических максимумах маркетмейкеры сократили глубину котирования и расширили спреды, в результате чего даже умеренные объемы продаж приводили к непропорционально сильным ценовым движениям»,— отмечает Елена Нефедова.

Текущая ситуация напоминает коррекционные движения октября и в декабре 2025 года, когда после нескольких дней резких колебаний котировок рост возобновился. Как считает директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков, «если в ближайшие торговые сессии мы не увидим агрессивного выкупа позиций, то диапазон $4,4–5,4 тыс. за унцию станет очередным пристанищем для золота на ближайшие два-три года».

Важное значение для рынков будет иметь денежно-кредитная политика ФРС, а также заявления нового кандидата на пост главы регулятора. «Можно ожидать, что позиция Дональда Трампа по дальнейшему активному снижению ставки будет транслирована (и поддержана) господином Уоршем, и в таком случае рынки металлов могут довольно быстро восстановиться»,— считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Госпожа Николаева обращает внимание, что структурная поддержка рынка никуда не делась: Азия остается ключевым источником спроса, а сами благородные металлы все больше воспринимаются как «стратегический диверсификатор на фоне деглобализации и борьбы за ресурсы». Поэтому текущая коррекция скорее выглядит «как схлопывание перегрева, но не как слом долгосрочного тренда», отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев