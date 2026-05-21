Убийственный случай на производстве

О неизвестном ранее преступлении стало известно в Краснодарском краевом суде в ходе прений сторон по делу о гибели аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которых подстерегли на трассе и убили бандиты. Предполагаемый главарь преступной группы Демьян Кеворкьян, по данным обвинения, в 2013 году руководил бригадой шабашников, убил рабочего и пытался инсценировать несчастный случай, сбросив на тело ствол дерева.

Фото: Алена Алисян

В Краснодарском краевом суде на процессе по «делу аниматоров» свое выступление в прениях завершила гособвинитель Наталья Каликанова, которая напомнила присяжным о четырех вопросах, на которые им предстоит ответить. События преступлений, несомненно, доказаны, заявила обвинитель, причастность к преступлениям и виновность подсудимых Демьяна Кеворкьяна, Арама Татосяна и Анатолия Двойникова также не вызывает у прокурора сомнения. «Что касается снисхождения, то здесь я полагаюсь на ваше усмотрение. По моему мнению, снисхождение к хладнокровному убийце — это несправедливость по отношению к потерпевшим»,— обратилась к коллегии присяжных Наталья Каликанова.

Демьяна Кеворкьяна, Арама Татосяна и Анатолия Двойникова обвиняют в убийстве жителей Усть-Лабинска Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которые работали аниматорами на празднике в Ленинградском районе и в ночь на 29 апреля 2023 года возвращались домой на автомобиле Hyundai. По данным обвинения, Кеворкьян и его сообщники увидели, что машина аниматоров остановилась на трассе из-за поломки. Бандиты сделали вид, что хотят помочь, забрали у Кирилла и Татьяны деньги, банковские карты, драгоценности, а затем убили обоих, закопав трупы в лесополосе.

Демьян Кеворкьян был арестован спустя несколько дней после совершения преступления. При отработке контактов следствие вышло на его знакомого Сергея Третьяка. Как оказалось, Третьяк панически боялся Кеворкьяна, который вымогал у него деньги, запугивая своими криминальными связями. В 2016 году Демьян Кеворкьян был осужден за разбой на 18 лет, Третьяк по требованию Кеворкьяна открыл ИП и отсылал тому в колонию заработанные деньги. Осужденный был помилован в марте 2023 года после участия в СВО. Узнав об этом, Третьяк начал скрываться, пряча свою семью.

После ареста Кеворкьяна в мае 2023 года Сергей Третьяк заявил следствию, что готов рассказать еще об одном преступлении, и показал место в лесополосе, где следователи обнаружили останки мужчины, залитые бетоном.

Экспертиза показала, что у погибшего были многочисленные переломы костей. По словам Сергея Третьяка, погибший — Сергей Сербов, который в 2013 году вместе с ним работал в бригаде, занимавшейся спилом деревьев в Ейском районе Краснодарского края. Бригадир Демьян Кеворкьян обращался с рабочими жестоко, избивал, не платил зарплату. В мае 2013 года Сергей Сербов отказался выходить на смену, и Кеворкьян на глазах у других рабочих ударил его по голове. После этого бригадир заявил: «Делаем несчастный случай на производстве». С помощью манипулятора он поднял бревно и сбросил его с высоты на тело Сербова. Затем Демьян Кеворкьян приказал подчиненным закопать тело и залить его бетоном.

Сергей Третьяк, выступая в суде, заявил, что Кеворкьян всегда действует чужими руками. По мнению обвинения, при убийстве аниматоров главарь бандитов явно рассчитывал переложить ответственность на сообщников. Сам он не принимал участия в расправе над Кириллом Чубко и Татьяной Мостыко и при этом сделал так, что улики свидетельствуют только против Татосяна и Двойникова. Демьян Кеворкьян не признает вину и утверждает, что другие подсудимые его оговаривают.

Анна Перова, Краснодар