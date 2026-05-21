Суд во Франции признал Airbus и Air France виновными в авиакатастрофе 2009 года

Парижский апелляционный суд признал компании Airbus и Air France виновными в непредумышленном убийстве 228 человек. Они погибли 1 июня 2009 года, когда самолет Airbus A330–200 французской авиакомпании, летевший из Рио-де-Жанейро в Париж, упал в Атлантический океан. Компании выплатят по €225 тыс. в качестве штрафа.

Катастрофа, в результате которой погибли все находившиеся на борту самолета, стала крупнейшей в истории Air France и французской авиации в целом.

Как сообщает Le Figaro, вынесение компаниям обвинительного приговора оказалось неожиданным. В суде первой инстанции Airbus и Air France были оправданы.

Европейский авиастроитель планирует подать апелляцию в кассационный суд. Адвокат Airbus Симон Ндиайе назвал решение суда «основанным на соображениях, не имеющих ничего общего со справедливостью, законом или безопасностью». Авиаперевозчик пока не прокомментировал решение суда.

Екатерина Наумова

