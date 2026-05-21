Теннисистка Оксана Селехметьева будет выступать за Испанию

Теннисистка Оксана Селехметьева перейдет под флаг Испании. Об этом сообщает газета As.

По данным источника, 23-летняя спортсменка получила испанское гражданство путем натурализации. Она живет и тренируется в стране с 14 лет. Отмечается, что Оксана Селехметьева может войти в состав сборной Испании на финал Кубка Билли Джин Кинг.

Оксана Селехметьева родилась в Каменке (Пензенская область). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 88-е место (наивысшая позиция — 71-я). На турнирах Большого шлема ее лучшим достижением стал выход в третий круг Australian Open-2026.

Таисия Орлова