В Ростове водителю Lada Vesta насчитали почти 180 тыс. рублей штрафов

В Ростове-на-Дону сотрудники Госавтоинспекции выявили автомобиль Lada Vesta с прекращенной регистрацией, за которым числится 120 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Нарушителя удалось установить с помощью передвижного комплекса фотовидеофиксации «Автоураган МС». При проверке инспекторы выяснили, что регистрация автомобиля была прекращена, однако транспортное средство продолжало использоваться на дорогах города.

По данным Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, за автомобилем зафиксировано 120 эпизодов нарушений. В их числе — превышение скорости, движение по полосе для общественного транспорта и другие нарушения ПДД.

Общая сумма штрафов составила 178,5 тыс. руб. Кроме того, в отношении владельца автомобиля был составлен административный материал за управление транспортным средством, не допущенным к эксплуатации из-за прекращения регистрации.

В Госавтоинспекции Ростовской области отметили, что системы автоматической фиксации позволяют оперативно выявлять водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения.

Валерий Климов