В Ростовской области к выходным ожидаются грозы и жара до +33 градусов

В Ростове-на-Дону и Ростовской области в ближайшие три дня сохранится теплая погода, при этом синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Об этом свидетельствуют данные Ростовского гидрометцентра, а также сервисов Gismeteo и «Яндекс Погода».

В четверг, 22 мая, в Ростове ожидается облачная погода с прояснениями. По данным гидрометцентра, ночью осадков не прогнозируется, однако днем возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, днем — +28…+30. Ветер северо-восточный и восточный 7–12 м/с, при грозе порывы могут достигать 15–18 м/с.

По Ростовской области местами также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит +15…+20 градусов, при прояснениях — до +10. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов, местами — до +33.

В пятницу и субботу, по данным метеосервисов, в Ростове сохранится теплая погода с дневной температурой около +27…+31 градуса. Вероятность локальных осадков и гроз преимущественно прогнозируется во второй половине дня. Существенного похолодания синоптики пока не ожидают.

По области в выходные температура будет колебаться от +24 до +31 градуса в зависимости от района. На севере региона ночные температуры могут опускаться до +13…+15 градусов.

Валерий Климов