В Шахтах с июня снимут запрет на рыбалку в Грушевке

С 1 июня в Ростовской области завершится весенний нерестовый запрет на рыбалку, в том числе на реке Грушевке в Шахтах. Об этом сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

Ограничения действовали с 1 марта по 31 мая. В этот период любительский лов разрешался только с берега вне нерестовых участков с использованием поплавочных или донных удочек с количеством крючков не более двух.

Под запрет в регионе попадали несколько водоемов, включая реки Грушевку, Аксай, Койсуг, Черкасскую и Тузлов, а также Махинский залив и протоку Караич. Ограничения вводились для обеспечения нереста рыбы и сохранения популяции водных биоресурсов.

С 1 июня рыбалка вновь будет разрешена на Дону, Маныче, Мертвом Донце, Цимлянском водохранилище, Соленом и Таловском озерах, Кулешовских прудах и ряде других водоемов Ростовской области.

При этом запрет на вылов пресноводного рака продолжит действовать до 14 июня включительно.

