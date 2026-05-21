В Ростове выставили на торги сгоревший дом архитектора Григоряна

В Ростове-на-Дону на аукцион выставили объект культурного наследия регионального значения — «Дом В.М. Тер-Крикорова, где жил архитектор М.М. Григорян». Начальная стоимость лота составляет 21,6 млн руб. Информация опубликована на площадке «ГИС Торги».

Речь идет о двухэтажном особняке конца XIX века, расположенном в историческом центре города. Площадь здания составляет 490,3 кв. м, площадь земельного участка — 618 кв. м. Объект имеет П-образную форму и включает основной и цокольный этажи.

Здание находится в аварийном состоянии после пожара, произошедшего во второй половине 2000-х годов. Дом был расселен и с тех пор не эксплуатируется. В настоящее время у объекта сохранились стены и цокольный этаж, при этом кровля полностью утрачена. Статус объекта культурного наследия регионального значения зданию присвоили в 2018 году.

Согласно условиям торгов, будущий собственник обязан провести работы по сохранению объекта. Консервацию здания необходимо завершить до августа 2027 года, а полную реставрацию — до апреля 2029 года.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 22 июня. Проведение торгов назначено спустя четыре дня после завершения приема документов.

Исторически домовладение было известно как адрес на 1-й Вознесенской улице, 18-7. В конце XIX века участок принадлежал семье Тер-Крикоровых. В доме в 1900–1924 годах жил Маркос Тер-Крикоров, впоследствии ставший известным советским архитектором Марком Григоряном.

