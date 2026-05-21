Слюсарь потребовал от управляющих компаний быстрее реагировать на жалобы жителей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел совещание с руководителями управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций и главами муниципалитетов, посвященное качеству обслуживания многоквартирных домов.

Новый руководитель Госжилинспекции региона Юлия Брюховецкая заявила, что каждое обращение жителей должно рассматриваться с последующим принятием конкретных мер. По ее словам, в случае отсутствия реакции со стороны управляющих организаций будут проводиться проверки.

Представители управляющих компаний в ходе встречи сообщили о росте налоговой нагрузки и операционных расходов, а также подняли вопрос о необходимости дополнительных законодательных инициатив и методических разъяснений со стороны федеральных ведомств. Юрий Слюсарь предложил проработать эти предложения для формирования общей позиции региона и, при необходимости, вынести часть инициатив на федеральный уровень.

Как сообщил начальник административной инспекции Ростовской области Николай Копичка, за первые четыре месяца года в регионе выявили около 800 нарушений правил благоустройства. В числе наиболее распространенных проблем он назвал неубранный снег и неудовлетворительное состояние придомовых территорий.

Губернатор также обратил внимание на необходимость более активного участия муниципальных властей в контроле за сферой ЖКХ. Кроме того, на совещании обсуждались случаи фальсификаций при голосованиях собственников жилья, назначение управляющих компаний застройщиками для сокрытия строительных недоделок и отсутствие отчетности перед жителями.

По итогам встречи Юрий Слюсарь поручил Госжилинспекции взять проблемные вопросы под особый контроль, а управляющим компаниям — оперативнее реагировать на обращения граждан, в том числе поступающие через социальные сети и цифровые сервисы.

Валерий Климов