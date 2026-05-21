Ростовские власти отложили покупку морского «Метеора» из-за неготовности порта Мариуполя

Ростовская область планирует приобрести еще одно скоростное судно «Метеор 120Р» для пассажирских перевозок, однако власти отказались от закупки морской модификации судна. Об этом на заседании совета по инвестициям сообщил заместитель министра транспорта региона Александр Чекменёв.

По словам чиновника, первоначально власти рассчитывали приобрести судно в морском исполнении для запуска маршрута Ростов — Таганрог — Мариуполь. Однако реализацию проекта осложняет неготовность портовой инфраструктуры в Мариуполе.

Как пояснил Александр Чекменев, в городе пока не оборудованы причалы для приема судов из Ростова и не завершены дноуглубительные работы. В связи с этим регион рассматривает покупку аналогичного судна в речном исполнении с последующей адаптацией под морские рейсы.

При этом власти региона сохраняют планы по запуску маршрута в Мариуполь. Кроме того, в числе перспективных направлений рассматривается Ейск.

Ранее заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова сообщала, что запуск маршрута Ростов — Таганрог — Мариуполь на скоростных судах запланирован на 2027 год. Для этого приобретенный ранее «Метеор 120Р-7» планировалось перевести из речного класса О в класс О-ПР («река-море»). Завершить модернизацию власти рассчитывали к лету 2026 года.

