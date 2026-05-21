Количество поездок в каршеринге по Ростову-на-Дону увеличилось на 32% за год

С января по апрель 2026 года жители и гости Ростова-на-Дону совершили на 32% больше поездок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил основатель и генеральный директор компании «Делимобиль» Винченцо Трани.

«За четыре месяца 2026 года пользователи сервиса в Ростове провели в пути почти 21 год. Автомобили преодолели свыше 4,5 млн км»,— отметил господин Трани.

Каршеринг особенно востребован у молодежи от 18 до 25 лет, и у людей в возрасте от 35 по 40. Самыми популярными автомобилями стали Volkswagen Polo, Kia Rio X и Nissan Qashqai.

Основная часть поездок приходится на дневное и вечернее время, а наиболее популярным днем недели остается пятница. Внутри города чаще всего пользователи выбирают маршруты в Суворовский район, к железнодорожным вокзалам, в район парка 300-летия Таганрога, к торговым центрам «Золотой Вавилон» и «РИО».

Кристина Федичкина