Ростовская модель Полина Диброва вышла из бизнеса по растениеводству

Ростовская модель и предпринимательница Полина Диброва перестала быть совладельцем ООО «Форзиция», специализирующегося на услугах в области растениеводства. Это следует из данных СПАРК.

Согласно отчету системы, Диброва владела 10% компании, однако в актуальных данных ее участие обозначено как историческое — «бывший до 2026». По данным СПАРК, ООО «Форзиция» зарегистрировано в Москве в 2011 году. Основной вид деятельности компании — предоставление услуг в области растениеводства. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 0 руб., чистый убыток — 64 тыс. руб., а среднесписочная численность сотрудников — один человек.

Полина Диброва получила известность как модель из Ростова-на-Дону. В начале карьеры она сотрудничала с ростовскими модельными агентствами, после чего переехала в Москву. Широкую известность Диброва получила после брака с телеведущим Дмитрием Дибровым, который был старше нее почти на 30 лет.

Официально супруги развелись в сентябре 2025 года после более чем 15 лет брака. У пары трое сыновей. После развода СМИ сообщали о новых отношениях Полины Дибровой с предпринимателем Романом Товстиком. Помимо медийной деятельности, Диброва занимается развитием собственного женского клуба. Согласно данным СПАРК, в настоящее время за Полиной Дибровой также зарегистрирован действующий статус индивидуального предпринимателя с применением упрощенной системы налогообложения.

Валерий Климов