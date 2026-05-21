РБК: Гладкова назначат послом в Абхазии

Бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в ближайшее время назначат послом РФ в Абхазии, сообщает РБК со ссылкой на источники. Господин Гладков возглавлял Белгородскую область с 2020 года и ушел с поста по собственному желанию 13 мая. О возможном назначении бывшего губернатора послом ранее сообщали источники «Ъ».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Среди других вариантов рассматривалось назначение бывшего губернатора на должность замминистра экономического развития, пишет РБК.

Один из источников издания отметил, что сам господин Гладков хотел, чтобы его назначили послом. С 2022 года послом России в Абхазии служит дипломат Максим Шургалин. Он стал третьим главой дипмиссии после признания Россией независимости Абхазии в 2008 году.

Перед своей отставкой Вячеслав Гладков ушел в двухнедельный отпуск. Позднее он сообщил о продлении отпуска по рекомендациям врачей. Собеседники «Ъ» в администрации президента говорили, что после отставки «с высокой вероятностью» он может стать послом в Абхазии. Сейчас обязанности губернатора временно исполняет 44-летний Александр Шуваев.

