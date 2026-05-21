Джейк Джилленхол в новом фильме Гая Ричи, концерт Арсена Шахунца и выставка кукол

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посмотреть спектакли и киноновинки, посетить концерты и выставку кукол. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

22 мая в 19:00 в ставропольском Дворце детского творчества состоится концерт Арсена Шахунца — автора и исполнителя восточных хитов на русском языке, среди которых песни «Голубка», «Девочка, стоп», «А я кайфую», «Гудбай, до свидания». Клипы на эти треки имеют многомиллионные просмотры, а на концертах зал поет их вместе с артистом.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (0+)

23 мая в 18:00 в ставропольском ресторане «Парк Культуры» пройдет вечеринка Evening Garage. «Мы подготовили для вас гаражный вайб в сочетании с электронной музыкой! Для вас играют Johnybeast, Lestai и Vkryabova»,— сообщают организаторы мероприятия.

Стоимость билетов — 300 руб. (18+)

24 мая в 17:00 в ставропольской филармонии пройдет концерт «Музыкальная гостиная. Музыка цветов». В программе концерта — романсы, песни, отрывки из опер и оперетт, мелодии Мендельсона и Грига, Римского-Корсакова и Цезаря Кюи, Антона Аренского, Крейслера, Фримля, старинные фокстроты, вальсы, серенады. Автор и ведущая программы — почетный деятель искусств СК, лауреат международных конкурсов и фестивалей, солистка филармонии Наталья Виноградова.

Стоимость билетов — 700 руб. (6+)

В Доме молодежи в Нальчике 24 мая в 20:00 пройдет концерт исполнителя XCHO. Зрителей ждут все громкие хиты: «Ты и Я», «Вороны», «Мир на двоих», «Зачарованная», «Уйду»,— обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

Вверх

Какие спектакли посетить

22 мая в ауле Псыж Абазинского района Карачаево-Черкесской Республики, в Доме культуры в 14:00 покажут спектакль «Сила любви». Это история абазинской женщины, которая не смогла поверить, что муж погиб на войне. Своего сына Рашида она воспитала с верой в то, что отец вернется. Когда он вырос, то понял, что разделяет участь многих людей, потерявших родных на войне.

Стоимость билетов — 400 руб. (12+)

22 мая в 14:00 в районном доме культуры в поселке Эркен-Шахар (КЧР) покажут драму «Медведь» по одноименной пьесе Антона Чехова. К помещице Елене Поповой, скорбящей о смерти супруга, неожиданно приезжает хозяин соседнего поместья, нуждается в деньгах и требует немедленно вернуть долг покойного. Получив отказ, он вызывает вдову на дуэль. Попова принимает вызов, приносит пистолеты и просит Смирнова научить ее стрелять. После этого события принимают неожиданный поворот.

Стоимость билетов — 500 руб. (12+)

В субботу 23 мая в 17:00 в Русском драматическом театре им. Горького в Махачкале покажут драму «Король умирает». Режиссер Дмитрий Павлов в абсурдистской пьесе Ижена Ионеско исследует философские вопросы о смысле человеческого существования.

Стоимость билетов — 500 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа в выходные можно посмотреть премьеру этой недели «Грязные деньги». Это азартный экшен Гая Ричи с Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом. По сюжету, элитные агенты отправляются со спецзаданием на остров миллиардера-афериста.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

Еще одна премьера этой недели — фильм ужасов «Обсессия». Главный герой Беар давно и безответно влюблен в Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит волшебную палочку. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Девушка и правда в него влюбляется, однако счастью Беара быстро приходит конец — Ники буквально им одержима, а ее знаки внимания становятся все более пугающими.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

В ставропольском кинотеатре «Синема Парк Космос», во владикавказском кинотеатре «Алания Синема» и в пятигорском кинотеатре «Другар» в пятницу и в выходные состоятся показы аниме 1994 года «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй». Действие разворачивается в современной Японии, на западных окраинах Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки — енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание.

Стоимость билетов — от 330 руб. (12+)

Вверх

Чем еще можно заняться

В картинной галерее Черкесска продолжается выставка «Кукла моей мечты». На выставке представлены куклы мастеров из разных регионов России, созданные в разных техниках: фарфоровые, шарнирные, текстильные, вязаные, валяные куклы. Также посетители смогут увидеть мишек Тедди, елочные игрушки, авторские украшения и цветы ручной работы.

Стоимость билетов — от 150 руб. (0+)

Вверх