Спортивный фестиваль, обсуждение «Анны Карениной» и музыкальное лото

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерты исполнителей разных жанров и вечеринку у бассейна, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также принять участие в спортивном фестивале и сыграть в музыкальное лото. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

22 мая в 16:00 в комплексе Embargo пройдет вечеринка на свежем воздухе с бассейном при участии хп-хоп исполнителя Лил Кидд. Посетителей ждет множество активностей и масштабная шоу-программа, выступление артиста станет кульминацией вечера, однако не является не единственным элементом программы, отмечают организаторы.

Стоимость билетов — от 1099 руб. (16+)

22 мая в 19:00 в музыкальном театре Ростова пройдет шоу «Звезды симфо-рока». Джаз-бэнд «Белый рояль» сыграет в первом отделении — зарубежный рок, во втором — русский рок.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (18+)

23 мая в 17:00 в «Особняке 1898» состоится шоу «Магия свечей. Романтическая классика: Шопен vs Бетховен». В программе прозвучат произведения, ставшие символами романтической классики: пронзительная «К Элизе» и завораживающая «Лунная соната» Бетховена, а также вдохновляющие вальсы Шопена.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (6+)

23 мая в 20:00 в ресторане «Две рульки» пройдет концерт «Этно-ритмы». «Любимые хиты в эпичных аранжировках — с душой, огнем и славянским характером. Поем всем залом, зажигаем под живые ритмы. Драйв, который не отпускает до последней ноты»,— описывают организаторы предстоящее мероприятие.

Стоимость билетов — 500 руб. (16+)

Какие спектакли посетить

В музыкальном театре Ростова 24 мая в 18:00 покажут драму «Тихий Дон. Мелихов». Это новаторское прочтение бессмертного романа, в которой трагическая история донского казачества в переломную для страны эпоху предстает сквозь призму воспоминаний Григория Мелехова. Особое место в спектакле занимает синтез различных видов искусства — балета, большого смешанного хора и документальной кинохроники.

Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)

Театр «Муха» 24 мая в 18:30 покажет спектакль «Дом, который пошел». Это 45-минутная коллаж-комедия по мотивам одноименной книги Александра Блинова. «История о любви, пустоте и путешествии. Постирония, метаирония и отсылки к поп-культуре. В спектакль бережно вплетена одна из историй нашего города», — отмечают организаторы.

Стоимость билетов — 1200 руб. (6+)

Театр «Человек в кубе» в воскресенье в 19:00 покажет спектакль-триптих «Человеческий голос». Три актрисы сыграют три монопьесы по произведениям французского писателя Жана Кокто — «Марсельский призрак», «Равнодушный красавец» и «Человеческий голос».

Стоимость билет — от 1200 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В ростовских кинотеатрах в выходные можно посмотреть премьеру этой недели «Грязные деньги». Это азартный экшен Гая Ричи с Джейком Джилленхолом и Генри Кавиллом. По сюжету, элитные агенты отправляются со спецзаданием на остров миллиардера-афериста.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

Еще одна премьера этой недели – фильм ужасов «Обсессия». Главный герой Беар давно и безответно влюблен в Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит волшебную палочку. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Девушка и правда в него влюбляется, однако счастью Беара быстро приходит конец — Ники буквально им одержима, а ее знаки внимания становятся все более пугающими.

Стоимость билетов — от 430 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

В субботу в 08:00 в ресторанном комплексе Embargo пройдет «Эндорфин Fest» — фестиваль фитнеса и здорового образа жизни. Посетителей ждут более 30 видов тренировок и активностей, маркет, лекторий, подогреваемый бассейн. Хедлайнер — Music Cycle Fest: более 100 велотренажеров в формате дискотеки и вечернее шоу от московских презентеров.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (18+)

23 мая в 16:30 в ресторане «Полет» пройдет интерактивное шоу с караоке и стендапом «Музыкальное лото: Музлото». На входе каждый гость получит бланк музыкального лото с песнями. Во время игры ведущий потянет бочонки лото, диджей включит соответствующий музыкальный хит, а зал превращается в большое караоке. Если песня есть в вашем бланке — ее нужно зачеркнуть. При сборе выигрышной комбинации участник получает приз.

Стоимость билетов — 1100 руб. (18+)

В субботу в 19:00 В «Шолохов-Центре» состоится обсуждение романа Льва Толстого «Анна Каренина». Лекцию проведет кандидат филологических наук Олег Панаэтов. Он расскажет как воспринимался роман современниками Толстого и как воспринимается сейчас, кого из своего окружения писатель сохранил на страницах романа, почему роман «Анна Каренина» до сих пор так популярен и в чем его притягательная сила, почему Толстой считал свободную любовь самым опасным симптомом своего времени и как же все-таки трактовать самоубийство главной героини

Стоимость билетов — 1700 руб. (0+)

24 мая в 19:00 в конгресс-холле ДГТУ выступит комик Хетаг Хугаев с программой «Однажды в Китае». Хетаг Хугаев — участник шоу Stand Up на ТНТ, «Открытый микрофон», финалист «Comedy Баттл», участник «Стендап Андеграунд» на СТС и множества популярных YouTube-проектов. Как отмечают организаторы, артист легко и остроумно подходит к серьезным темам, «создавая уникальный юмористический стиль, способный заставить задуматься и одновременно улыбнуться».

Стоимость билетов — от 1200 руб. (18+)

