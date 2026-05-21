Лукашенко готов встретиться с Зеленским в любом месте на Украине или в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить отношения между странами. Об этом господин Лукашенко сообщил журналистам, передает БЕЛТА.

Фото: Администрация президента Белоруссии

«Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого»,— указал белорусский президент. По его словам, такая встреча может пройти в любой точке Украины или Белоруссии. Президенты могут обсудить в том числе перспективы отношений, уточнил господин Лукашенко. «Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной — не о чем»,— отметил президент.

Александр Лукашенко также заявил, что Белоруссия будет втянута в войну только в том случае, если на ее территорию будет совершена агрессия. Он подчеркнул, что страна не собирается вступать в войну против Украины, поскольку в этом нет «ни гражданской, ни военной необходимости». Так он прокомментировал заявления президента Украины о втягивании Белоруссии в боевые действия.

В конце сентября белорусский президент уже предлагал украинскому коллеге встречу. Тогда Александр Лукашенко отмечал, что у него есть «хорошее предложение» об урегулировании конфликта, и он хотел бы «просто поговорить» с Владимиром Зеленским.