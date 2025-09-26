Лукашенко хочет обсудить с Зеленским «хорошее предложение»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, на столе лежит «хорошее предложение» об урегулировании конфликта, условия которого «услышал Дональд Трамп» на Аляске.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Я бы хотел с ним просто поговорить. Как раз это тот момент, который прозвучит в России, от вас: у меня есть, что ему сказать. Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации»,— сказал господин Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (запись опубликована в Telegram).
По словам президента Белоруссии, если Украина не согласится с предложением, «будет еще хуже», чем в самом начале боевых действий. Он добавил, что «они потеряют всю Украину».