В Пермском крае запретили хранить и распространять вейпы

Хранение и распространение вейпов запретили в Пермском крае. Закон вступит в силу осенью 2026 года, сообщает пресс-служба законодательного собрания Прикамья по итогам заседания депутатов регионального парламента.

«Краевой парламент принял в двух чтениях проект закона об уточнении видов никотинсодержащей продукции, продажа которой запрещена в Пермском крае»,— указано в заявлении.

В ноябре 2025 года власти уже ввели запрет на розничную торговлю никотинсодержащей продукцией. Новый закон расширяет ограничения. Теперь в Пермском крае будет запрещена продажа, хранение и распространение никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления (включая электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака), а также их составных частей и элементов. Штрафы за нарушение запрета на хранение и распространение вейпов и их компонентов составят от 15 до 100 тыс. руб.

По словам председателя парламента Прикамья Валерия Сухих, наличие товара на складах или в точках сбыта до сих пор остается в «серой зоне». Инициатива властей призвана защитить здоровье жителей региона, а особенно подрастающего поколения, отметил господин Сухих.

В апреле аналогичный законопроект о полном запрете продажи электронных сигарет и вейпов разработали в Удмуртии. По оценкам республиканских властей, исчезновение вейпов не нанесет ущерба торговле в республике, поскольку в основном это теневой рынок.