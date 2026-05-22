Сегодня юбилей у ректора Университета МИСИС Алевтины Черниковой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алевтина Черникова

Ее поздравляет генеральный директор УК «Металлоинвест» Александр Попов:

— Уважаемая Алевтина Анатольевна! Примите самые теплые поздравления с днем рождения! Под Вашим руководством НИТУ МИСИС стал университетом, который во многом формирует технологическую повестку страны, успешно объединяя сильную академическую школу, современное образование и глубокое понимание актуальных потребностей промышленности. Мы в «Металлоинвесте» особенно ценим наше многолетнее партнерство. Вместе мы поддерживаем талантливых студентов и молодых ученых, открываем современные специальности, занимаемся исследованиями и готовим специалистов, которым предстоит определять будущее российской металлургии. Сегодня в университете активно развиваются передовые научные направления, включая квантовые технологии и биоинженерию. Эти разработки уже работают на благо человека. Спасибо Вам за профессионализм, открытость ко всему новому, стратегический взгляд и неизменное внимание к развитию совместных инициатив. Желаю Вам здоровья, энергии, вдохновения, новых интересных проектов и дальнейших успехов в объединении науки и практики!

