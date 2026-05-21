Минобороны Британии сообщило об опасных инцидентах с российскими истребителями

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в прошлом месяце два российских военных самолета «неоднократно и опасно» осуществляли перехват невооруженного самолета-разведчика RC-135 ВВС Великобритании в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщает BBC.

Во время одного из таких «неприемлемых», по словам господина Хили, инцидентов истребитель Су-27 шесть раз приблизился к британскому самолету, причем один раз сократил дистанцию почти до 6 метров. Министр назвал это самыми опасными действиями российских ВВС с 2022 года, когда пилот выпустил ракету по британскому самолету-разведчику над Черным морем.

Другой российский истребитель Су-35 приблизился к британскому самолету-разведчику, подойдя достаточно близко, чтобы активировать у того аварийные системы и отключить автопилот.

