Посол Джалали: Иран приветствует предложения России по ядерной сделке

Посол Ирана в России Карим Джалали в интервью «Ъ» заявил, что Исламская Республика приветствует предложения РФ по снятию противоречий в переговорах по ядерной сделке. Однако, по его словам, США крайне не заинтересованы в участии России в урегулировании этих вопросов.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Россия последовательно и постоянно играет позитивную роль не только в близкой нам региональной, но и в целом в международной повестке. И мы всегда приветствовали и приветствуем выдвигаемые ею предложения по снятию тех или иных противоречий»,— сказал Карим Джалали.

«Президент США хочет быть единственным героем и не хочет, чтобы кому-то еще достались лавры миротворца»,— добавил господин Джалали.

Летом прошлого года Россия рассказала Ирану, CША и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о предложении вывезти часть обогащенного урана для переработки, а затем вернуть его на ядерные объекты республики. В феврале этого года иранский МИД публично исключил возможность вывоза урана. Однако после переговоров в Женеве источники WSJ сообщали, что Иран согласился на передачу части запасов урана третьей стороне, к примеру России.

Лусине Баласян