В Казахстане могут исполнить решение ICC о взыскании с «Газпрома» $1,4 млрд в пользу «Нафтогаза»

Суд Международного финансового центра «Астана» решил признать и привести в исполнение решение арбитража ICC, которым с российского «Газпрома» в пользу украинского «Нафтогаза» было взыскано $1,4 млрд. Это следует из документа на сайте суда, постановление вынесено по заявлению «Нафтогаза» без участия ответчика. Это предварительное решение об исполнении, у «Газпрома» есть 14 дней на обжалование со дня вручения судебного акта.

Спор «Газпрома» и «Нафтогаза» касается соглашения от 2019 года. Тогда компании заключили контракт на пять лет. Он предполагал транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. В мае 2022 года «Нафтогаз» заявил о форс-мажоре, который не позволяет осуществлять поставки газа в Европу. «Газпром» счел обоснования украинской компании недостаточными для аннулирования договора.

«Нафтогаз» подал иск в Международный арбитражный суд (ICC) в Цюрихе к российской компании с обвинением в несоответствующем контракту размере оплаты транзита. Истец потребовал компенсацию в $1,37 млрд. Международный арбитражный суд удовлетворил этот иск. «Газпром» попытался оспорить решение в Швейцарии, однако компании это не удалось.

