Прокачка подкачала

Верховный суд Швейцарии поддержал решение арбитража, который в прошлом году постановил взыскать с «Газпрома» $1,3 млрд в пользу украинского «Нафтогаза» по договору о транспортировке газа. Ссылки «Газпрома» на небеспристрастность арбитров, неподсудность спора швейцарскому арбитражу и невозможность компании отвечать за действия государства признаны несостоятельными. Решение арбитров не отменено и в дальнейшем может быть исполнено на территории Швейцарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters

Постановление Верховного суда Швейцарии вынесено в январе, но опубликовано только сейчас. Суд проверял наличие оснований для отмены решения арбитража при Международной торговой палате (ICC), принятого в прошлом году по давнему спору между «Нафтогазом» и «Газпромом» о неустойке в пользу украинской компании за непрокачку газа.

В судебном решении указано, что спор вытекает из договора компаний об организации транзита природного газа через территорию Украины, заключенного в 2019 году. Споры сторон по условиям соглашения должен рассматривать арбитраж ICC, по швейцарскому праву, в Цюрихе. После 24 февраля 2022 года между сторонами возникли разногласия о подсудности споров и размере выплат. «Нафтогаз» в сентябре 2022-го инициировал разбирательство против «Газпрома», к декабрю 2024 года сумма требований выросла до $1,305 млрд. Российская компания не признавала действительность арбитражной оговорки и юрисдикцию швейцарского арбитража из-за санкций.

Но процесс все равно состоялся. Представители «Газпрома» в нем не участвовали. В июне 2025-го арбитраж ICC признал оговорку действительной, подтвердил свою юрисдикцию и постановил взыскать в пользу «Нафтогаза» с «Газпрома» более $1,3 млрд долга с процентами. Ключевой вывод арбитров состоял в том, что договор содержал условие ship-or-pay: «Газпром» должен был заплатить за предоставленные транзитные мощности, даже если фактическая прокачка газа не состоялась. При этом, по мнению трибунала, «Газпром» не доказал, что «Нафтогаз» не предоставил возможности для транзита.

Российская компания обжаловала решение арбитров в Верховном суде Швейцарии. «Газпром», в частности, ссылался на сомнения в беспристрастности трибунала, поскольку два арбитра происходили из недружественных для России государств, а также заявлял об отсутствии у арбитража юрисдикции из-за санкций, о нарушении равенства сторон и права быть выслушанным. Кроме того, «Газпром» утверждал, что арбитраж неправомерно «приписал» ему действия России и этим нарушил базовый принцип международного права о самостоятельности и отделенности юрлица от его учредителей.

Верховный суд Швейцарии отклонил все доводы ответчика. Он указал, что возражения против арбитров заявлены слишком поздно, компания не доказала реальных препятствий для участия, а санкции не мешали «Газпрому» участвовать в процессе, поскольку и европейские, и швейцарские правила позволяют оказывать юридические услуги в арбитраже даже подсанкционным лицам. Суд также подчеркнул, что арбитры исходили из обычного анализа распределения рисков по модели ship-or-pay. В итоге решение арбитража не отменено и в дальнейшем может быть исполнено на территории Швейцарии.

В «Газпроме» от комментариев отказались.

Варвара Кеня