Россиянин первым в мире покорил Эверест на одних руках

Российский блогер и альпинист Рустам Набиев первым в мире поднялся на вершину Эвереста на одних руках. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«20 мая в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма, впервые в истории человечества, я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит», — написал альпинист.

По словам Набиева, этим поступком он хотел сказать, что, пока в человеке теплится жизнь, нужно бороться до конца. В 2015 году блогеру ампутировали обе ноги после травм, полученных при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске. При трагедии погиб 21 человек.

После продолжительного лечения и реабилитации Рустам Набиев стал заниматься спортом. В 2020 году он стал участвовать в горных восхождениях. До Эвереста Набиев покорил Эльбрус, Манаслу, Арарат, Казбек, Килиманджаро и Аконкагуа.