Голландского археолога заподозрили в краже зубов д’Артаньяна

В Нидерландах задержали археолога Вима Дейкмана, обвиняемого в утаивании предполагаемых останков д'Артаньяна. Как пишет нидерландская газета De Telegraaf, мужчина был освобожден в тот же вечер, однако остается подозреваемым в рамках уголовного расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

По мнению прокуратуры, господин Дейкман скрыл от инспекции по охране культурного наследия два зуба и фрагмент плечевой кости. Они, как предполагается, принадлежат Шарлю де Бацу де Кастельмору, более известному как шевалье д’Артаньян. Останки были найдены в марте текущего года в одной из церквей города Маастрихт. Среди других предметов, обнаруженных в ходе раскопок,— мушкетная пуля в груди и французская монета соответствующей эпохи. По мнению исследователей, найденные предметы могут быть косвенным подтверждением того, что в церкви действительно нашли останки д’Артаньяна.

Елизавета Труфанова