На Дону 400 комплексов фотовидеофиксации установят до конца 2026 года

Концессионер «УрбантехСЗ» планирует до конца 2026 года установить в Ростовской области 400 комплексов фотовидеофиксации. На данный момент установлено 30 таких систем, 20 из них — в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Комплексы способны фиксировать превышение установленной скорости, выезд на полосу встречного движения, пересечение сплошной линии разметки, движение по обочине, непристегнутые ремни, разговоры по мобильному телефону и непропуск пешеходов на переходах.

Завершить установку комплексов изначально планировалось до июля 2027 года.

