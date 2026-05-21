Глава МЭА: нефтяной рынок окажется в «красной зоне» к июлю-августу

Если к моменту пикового летнего спроса на топливо не решится проблема отсутствия новых экспортных поставок нефти с Ближнего Востока, а запасы продолжат истощаться, то к июлю-августу нефтяной рынок может оказаться в «красной зоне». Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль

По его словам, к моменту начала очередного ближневосточного кризиса из-за конфликта США и Израиля с Ираном в мире наблюдался профицит нефти. Однако сейчас эти запасы истощаются, уточнил господин Бироль.

Глава МЭА напомнил, что в начале марта страны-участницы организации решили высвободить из стратегических резервов около 400 млн баррелей нефти, чтобы успокоить рынки. На данный момент ежедневные поставки нефти из запасов МЭА на мировой рынок составляют около 2,5-3 млн баррелей в день.

Согласно майскому прогнозу МЭА, дефицит нефти на мировом рынке в 2026 году составит около 1,8 млн баррелей в сутки. Вместе с этим организация ожидает снижения предложения: поставки в 2026 году могут сократиться на 3,9 млн баррелей в сутки. Таким образом, к концу года мировые поставки нефти снизятся до 102,2 млн баррелей в сутки против 106,2 млн по итогам 2025 года.