Минфин разместит 10-летние ОФЗ в юанях

Минфин России планирует разместить облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в юанях. Срок погашения составит 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Купонный период ценных бумаг — 182 дня, номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. юаней. Покупать ценные бумаги и получать по ним выплаты можно будет в рублях и юанях. Объем эмиссии и ставку купонного дохода ведомство определит по итогам сбора заявок. Он запланирован на 28 мая.

Прием заявок пройдет в букбилдере Московской биржи. Техническое размещение состоится 3 июня на торгах Мосбиржи. Его организаторы — банк ГПБ, «Сбербанк» и «ВТБ Капитал Трейдинг».

2 декабря 2025 года Минфин впервые разместил ОФЗ-ПД в юанях. Ведомство выпустило два транша: на 12 млрд юаней (погашение в 2029 году, купон 6%) и 8 млрд юаней (погашение в 2033 году, купон 7%). Условия размещения также предполагали выплаты раз в 182 дня в юанях или рублях на выбор владельца. Стоимость каждой облигации — 10 тыс. юаней.