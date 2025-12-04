Минфин не будет размещать облигации в других валютах после выпуска ОФЗ в юанях

Минфин не планирует в ближайшее время размещать облигации федерального займа в других валютах, помимо юаня. Об этом сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов ведомства Денис Мамонов.

«На другие валюты мы пока не смотрим, потому что, на наш взгляд, важно — если что-то делать, то сделать хорошо,— сказал господин Мамонов на сессии XXIII Российского облигационного конгресса (цитата по "Интерфаксу").— Соответственно, мы сфокусируемся на построении кривой суверенных облигаций в юанях».

Минфин готов выпускать облигации в юанях ежегодно, если будет интерес со стороны рынка, добавил Денис Мамонов. По его оценкам, в будущем их объем может быть сопоставим с погашаемыми суверенными облигациями в долларах и евро. В ближайшие недели Минфин запустит операции репо федерального казначейства в юанях, добавил господин Мамонов.

2 декабря Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд юаней. Было выпущено два транша: на 12 млрд (погашение в 2029 году, купон 6%) и 8 млрд (погашение в 2033 году, купон 7%). Ценные бумаги предусматривают постоянный купонный доход с периодом выплат раз в 182 дня. Номинальная стоимость каждой облигации составила 10 тыс. юаней. Владельцы этих ценных бумаг смогут получать по ним выплаты на свой выбор — в юанях или рублях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госдолг в новой номинации».