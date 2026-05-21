Картину Бэнкси продали за $18 млн на закрытом аукционе в США

Картину Бэнкси «Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже» продали почти за $18 млн на закрытом аукционе в Нью-Йорке, США. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на организаторов торгов. Эта работа художника вошла в число самых дорогих его произведений, проданных на аукционе.

Картина относится к серии Crude Oils («Сырая нефть») и представляет собой переосмысление классического пейзажа, дополненного фирменным мотивом Бэнкси. В центре полотна находится девочка, выпускающая из рук воздушный шар в форме сердца. Работу приобрел частный покупатель из США, чье имя не раскрывается.

Цена почти в $18 млн также повлияла на рейтинг самых дорогих работ художника, сместив другие крупные лоты серии Crude Oils. В частности, ранее проданную Sunflowers From Petrol Station («Подсолнухи с заправки»). Ее продали на торгах Christie’s в 2021 году за $14,5 млн.

Серия работ Бэнкси «Сырая нефть» была создана для его первой галерейной выставки, которая прошла в Лондоне в 2005 году. В этой серии художник переосмыслил классические живописные сюжеты, добавив к ним характерные сатирические элементы и узнаваемые образы.

В марте журналисты Reuters по итогам расследования заявили, что под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс. Из материала следует, что он специально сменил имя в паспорте для конспирации.