Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета России и Белоруссии

Ядерная триада должна стать гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сказал российский президент Владимир Путин во время видеоконференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Во время звонка силы двух стран отрабатывали применение ядерных сил.

Президент России Владимир Путин

«Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета...»,— сказал Владимир Путин (цитата по «БелТА»).

Россия и Белоруссия начали совместные ядерные учения 19 мая, они продлятся до 21 мая. Владимир Путин отметил, что это первая совместная тренировка России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.

Как сообщало российское Минобороны, в мероприятиях участвуют ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации и часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Задействованы свыше 64 тыс. военнослужащих и более 7,8 тыс. единиц военной техники.

