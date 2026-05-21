На Северном Кавказе установят более 300 базовых станций к 2027 году

Оператор мобильной связи МТС планирует к 2027 году разместить более 300 отечественных базовых станций на территории СевероКавказского федерального округа (СКФО), сообщили в компании. Наибольшая часть оборудования — более 150 базовых станций «Иртея» — будет интегрирована в сети оператора в Республике Дагестан.

Дагестан и Ставропольский край стали первыми регионами СКФО, где МТС начал развертывание российских базовых станций более года назад. По данным компании, ранний этап позволил испытать оборудование в различных климатических и рельефных условиях — в жару, в горах и при низких температурах, а также при разной сетевой нагрузке.

В рамках первого этапа на Ставрополье и в Дагестане уже установлены «несколько десятков» базовых станций. Теперь оператор переходит к масштабной интеграции отечественного телекомоборудования: в Дагестане к 2027 году планируется ввести в эксплуатацию свыше 150 станций, в Ставропольском крае — около 120. Остальные регионы округа также подключаются к программе импортозамещения: в КарачаевоЧеркесии и Северной Осетии предусмотрена установка по 10 базовых станций в ближайший год, в КабардиноБалкарии — 9.

В этом году «Иртея» уже начали работать в дагестанских горных населённых пунктах Мискинджа Докузпаринского района и Карекадани Левашинского района, а также в пригородах Дербента и Хасавюрта и в крупных районных центрах Ставрополья — Арзгире, Новоалександровске и Новопавловске.

По данным компании Vigo, Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) в 2025 году продемонстрировал наибольшую динамику расширения инфраструктуры мобильной связи четвёртого поколения. Число базовых станций 4G в регионе выросло на 15% — это лучший показатель среди всех федеральных округов страны.

Всего в России на конец сентября 2025 года работало 479 тысяч базовых станций LTE, что на 16% больше, чем годом ранее.

Тат Гаспарян