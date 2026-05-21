На Дону увеличится количество базовых станций российского производства

В Ростовской области МТС запустит более 120 отечественных базовых станций, увеличив их количество в регионе в четыре раза. В общей сложности к началу 2027 года компания планирует дополнительно построить 2,6 тыс. российских базовых станций в 76 регионах России, сообщает пресс-служба оператора.

На сегодня в Ростовской области уже работают 39 российских базовых станций «Иртея», установленных преимущественно на севере и востоке региона. Ввод в эксплуатацию отечественного оборудования начался поэтапно с первого квартала 2025 года. За это время запущенное российское оборудование обеспечило передачу мобильных данных объемом более 48,5 терабайта (это примерно равно 20 тысячам фильмов в качестве Full HD). Лидерами по потреблению трафика с российских вышек связи стали населенные пункты в Милютинском, Чертковском и Багаевском районах области.

Как отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов, распространение телеком-оборудования отечественного производства — очередной шаг к технологической независимости региона.

Как ранее сообщал министр цифрового развития региона Алексей Копытов, доступность интернета в Ростовской области достигла 92% охвата домохозяйств. По словам министра, в 2025 году операторы сотовой связи установили около 400 новых базовых станций и модернизировали 386 существующих, что позволило значительно расширить покрытие.

