ФАС призвала нефтекомпании не допускать необоснованного роста цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала нефтяные компании соблюдать принципы ценообразования на бензин и дизтопливо, чтобы не допустить необоснованного роста цен на нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В письме в адрес производителей ФАС отметила, что компании, которые занимают доминирующее положение на рынке и при этом необоснованно повышают цены, нарушают антимонопольное законодательство. Сейчас ведомство и территориальные органы рассматривают в отношении участников рынка 11 дел, связанных с нарушением закона о защите конкуренции.

20 мая биржевые продажи бензина сократились до 21,6 тыс. т — показателя трехлетнего минимума. Нехватка предложения усилилась в начале мая из-за сокращения производства при аварийных и плановых ремонтах на крупных НПЗ. По словам источника «Ъ» в отрасли, в условиях нехватки товара и ажиотажного спроса на бирже некоторые крупные производители перешли на принцип торговли «один лот в одни руки». По его словам, крупные независимые сети АЗС могут первыми столкнуться с дефицитом топлива и начать закрываться.

