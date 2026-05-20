Биржа не бензиновая

Биржевые продажи бензина 20 мая сократились до 21,6 тыс. тонн, что стало трехлетним минимумом. Участники рынка говорят о дефиците предложения, ажиотажном спросе и росте конкуренции за продукт. Отдельные производители, по словам источников “Ъ”, начали ограничивать продажи по принципу «один лот в одни руки». Первыми последствия дефицита могут ощутить владельцы крупных независимых АЗС. В то же эксперты не видят «ажиотажной ситуации».

Суммарный объем продажи бензина АИ-92 и АИ-95 на Петербургской бирже на торгах 20 мая опустился до 21,6 тыс. тонн, минимального показателя за три года, подсчитали в компании «Пролеум». По данным Национального биржевого ценового агентства, объем реализации бензина 20 мая составил 20,22 тыс. тонн, что на 13,4% меньше, чем днем ранее. В частности, продажи АИ-92 сократились на 21,3%, до 11,76 тыс. тонн, АИ-95 — увеличились на 1,4%, до 8,4 тыс. тонн. Объем неудовлетворенного платежеспособного спроса на АИ-92, по данным агентства, составил 40,98 тыс. тонн, остаточный спрос на АИ-95 — 33,9 тыс. тонн.

По словам источника “Ъ” в отрасли, в условиях нехватки товара и ажиотажного спроса на бирже некоторые крупные производители перешли на принцип торговли «один лот в одни руки». По его словам, крупные независимые сети АЗС могут первыми столкнуться с дефицитом топлива и начать закрываться. “Ъ” направил запрос в Минэнерго. Крупные независимые АЗС не ответили “Ъ”.

41,1 миллиона тонн составило производство бензина в России в 2024 году, по словам вице-премьера Александра Новака.

О напряженности на рынке говорит и структура спроса, отмечает источник “Ъ” среди участников торгов. По его данным, на базисе Уфа число одновременных заявок на покупку АИ-92 достигает 100–200, для их удовлетворения требуется около 12 тыс. тонн, что сопоставимо со всем объемом продаж этой марки бензина за день.

Нехватка предложения усилилась в начале мая из-за сокращения производства в условиях аварийных и плановых ремонтов крупных НПЗ. Согласно обзору Национального биржевого ценового агентства, сокращение объема продаж на торгах 20 мая произошло из-за отсутствия реализации бензина с базиса «Нижегороднефтеоргсинтеза». Как сообщал 20 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе повреждены два промышленных объекта из-за падения обломков БПЛА.

По данным Reuters, все крупные НПЗ в центральной России к 20 мая приостановили или снизили переработку и производство топлива.

Затронуты мощности, производящие 83 млн тонн в год — около 25% общероссийских. Согласно Platts, на 19 мая запасы бензина в России составляли около 2 млн тонн, дизтоплива — 3 млн тонн. Источники агентства ожидают, что сезонный рост спроса приведет к сокращению запасов и усилению дефицита.

Оптовые цены не свидетельствуют об ажиотажной ситуации, говорит руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. Сдерживать давление, считает он, позволяет в том числе запрет на экспорт бензина, действующий до 31 июля. Независимые сети АЗС, согласен аналитик, более уязвимы, чем вертикально интегрированные компании, из-за отсутствия в периметре бизнеса сегмента добычи. Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отмечает, что для полностью независимых АЗС ситуация критична, поскольку ограничение «один лот в одни руки» вынуждает их дробить закупки и увеличивать издержки.

По итогам торгов 20 мая бензин АИ-92 по индексу европейской части России на бирже подешевел на 0,23%, до 66,13 тыс. руб. за тонну, АИ-95 подорожал на 0,5%, до 72,83 тыс. руб. за тонну. Оптовая стоимость летнего дизтоплива выросла на 0,23%, до 63,56 тыс. руб. за тонну. В Московском регионе, по последним данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная цена АИ-92 18 мая выросла на 0,08%, до 64,32 руб., АИ-95 — на 0,16%, до 70,9 руб. за литр.

Летом и осенью 2025 года из-за нехватки предложения топлива, вызванного в том числе перебоями в работе НПЗ, оптовая стоимость топлива обновляла исторические максимумы. Тогда цена АИ-92 на бирже превышала 72 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — 81 тыс. руб. за тонну. Сегодня на Петербургской бирже действует лимит колебания цен на бензин и дизтопливо.

Дмитрий Прокофьев отмечает, что массового закрытия АЗС не будет, так как независимые операторы занимают около 60% рынка и их уход создал бы социальные проблемы. Но, по его словам, точечные банкротства средних и мелких игроков вероятны, особенно не имеющих нефтебаз и долгосрочных контрактов. Ситуация может нормализоваться в ближайшие недели по мере выхода некоторых НПЗ из ремонтов, считает Кирилл Бахтин. Но предложение, считает господин Прокофьев, останется ограниченным, поэтому риск локального дефицита в южных регионах и на Дальнем Востоке сохраняется.

Ольга Озембловская