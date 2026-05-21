Путин и Лукашенко обсудили совместные ядерные учения
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились по видеосвязи. Они обсудили совместные ядерные учения, которые начались 19 мая, сообщает БЕЛТА.
Президент России Владимир Путин во время видеозвонка с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
«Я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше совместное отечество от Бреста до Владивостока. Коль что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться»,— сказал белорусский президент, который находился в пункте управления Минобороны Белоруссии.
Александр Лукашенко сообщил Владимиру Путину, что осмотрел объекты, на которых проводятся учения. «Объехал все объекты вокруг, посмотрел в Беларуси — на востоке, в центре — все находятся в хорошем состоянии»,— отметил господин Лукашенко. По его словам, Россия и Белоруссия проводят совместные тренировки ядерных сил каждый квартал.
В учениях участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации и часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Задействованы свыше 64 тыс. военнослужащих и более 7,8 тыс. единиц военной техники, сообщало российское Минобороны. Основной целью тренировок ведомство называло отработку действий по сдерживанию противника и проверку уровня подготовки личного состава. Учения должны завершиться 21 мая.
