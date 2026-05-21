На ЗАЭС заявили о минах ВСУ на дороге к Энергодару и станции

ВСУ заминировали автомобильную дорогу к Энергодару и Запорожской АЭС, заявили в пресс-службе атомной станции. По словам представителей станции, украинские военные при помощи дронов разбросали мины вдоль одной из дорог, используемых для снабжения Энергодара и Запорожской АЭС.

«По данному маршруту ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники станции, проживающие в ближайших населенных пунктах и следующие на работу... На месте работают профильные специалисты, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и обследования территории», — уточнили на ЗАЭС.

Жителей Энергодара и прилегающих населенных пунктов попросили быть предельно внимательными при передвижении по местности и строго соблюдать рекомендации профильных служб.

В прошлом году по делу о госизмене и шпионаже местный суд приговорил работника Запорожской АЭС Руслана Лаврика к 16 годам в колонии строгого режима.

Интервью гендиректора МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС — «Я всегда стараюсь относиться ко всем вопросам максимально беспристрастно».

Александр Дремлюгин, Симферополь