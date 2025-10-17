Бывшего работника ЗАЭС приговорили к 16 годам по делу о госизмене

Запорожский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего работника ЗАЭС по обвинению в государственной измене за спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и шпионаж. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, инженера радио и телевидения Запорожской АЭС Руслана Лаврика, проживающего в Энергодаре, задержали сотрудники регионального УФСБ России в рамках уголовного дела по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

На допросе он признал вину, рассказав, что весной 2024 года в интернете нашел новостной пост со ссылкой, перейдя по которой, можно было перевести деньги на покупку средств радиоэлектронной борьбы для украинской армии. За два месяца, отметил Лаврик, он сделал несколько таких переводов. Затем мужчина по указанию куратора передал координаты подразделения российских войск, расположенных на выезде из Энергодара. Согласно экспертизе, эти данные предназначались для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

Суд приговорил его к 16 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Александр Дремлюгин, Симферополь