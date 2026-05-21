Путин 22 мая встретится с выпускниками первого потока «Времени героев»

Президент России Владимир Путин проведет встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев» 22 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно публикации, за два года обучения 70 из 82 участников программы начали работать на различных должностях в органах государственной и муниципальной власти, госкомпаниях и институтах развития. Среди участников программы — губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Образовательная программа «Время героев» стартовала в мае 2024 года, ее реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей». Ее цель — готовить управленцев из числа участников СВО. «Убежден, что и на гражданском поприще ваши ученики достойно справятся с поставленными задачами»,— говорил в октябре 2025 года Владимир Путин.

