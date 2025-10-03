Путин объяснил смысл программы «Время героев»

Смысл программы «Время героев» заключается в том, чтобы участники СВО продолжили путь служения отечеству, заявил президент России Владимир Путин.

«Убежден, что и на гражданском поприще ваши ученики достойно справятся с поставленными задачами»,— сказал глава государства на церемонии награждения наставников участников СВО (трансляция велась пресс-службой Кремля).

Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. По итогам выборов глав регионов в сентябре участник первого потока Евгений Первышов стал губернатором Тамбовской области (назначен врио в ноябре прошлого года). Другая участница программы Мария Костюк возглавила Еврейскую автономную область (была врио губернатора с ноября 2024-го).

