Доходы и расходы бюджета Воронежской области в 2026 году выросли на 401 млн

Депутаты воронежской облдумы на заседании 21 мая приняли изменения в областной бюджет на 2026 год и плановый двухлетний период. Основное решение касается увеличения доходов и расходов на 401,3 млн руб. — до 217,3 млрд и 256,7 млрд руб. Дефицит остался без изменений на уровне 39,3 млрд руб.

Министр финансов Воронежской области Надежда Сафонова отметила, что доходы облбюджета выросли за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. В частности, 347,3 млн руб. были направлены на оказание медпомощи военнослужащим в период проведения СВО. Еще 53,4 млн руб. выделили на мелиоративные мероприятия в регионе.

Изменения в расходной части связаны с перераспределением средств. К примеру, 1 млрд руб. дополнительно направлен министерству дорожной деятельности региона на реализацию инфраструктурного проекта в Луганской Народной Республике (ЛНР) и расходы, связанные с СВО. Министерству строительства выделили 728,3 млн руб. на еще один проект в ЛНР.

На нужды ЖКХ и энергетики власти направили 119 млн руб., из которых 112,3 млн руб. связаны с присоединением к технологическим сетям Минобороны РФ из-за проведения спецоперации. На образование выделено 99,5 млн руб., в том числе на ремонт школ в Воронежской области.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежские власти направят 20,5 млрд руб. на поддержку СВО из резервов облбюджета.

Егор Якимов