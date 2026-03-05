Воронежские власти направят 20,5 млрд рублей на поддержку СВО

Депутаты воронежской облдумы на заседании 5 марта приняли изменения в областной бюджет на 2026 год и плановый двухлетний период. Основное решение касается увеличения расходов на 29,5 млрд руб. за счет остатков средств с предыдущего финансового года, что привело к росту технического дефицита до 47,4 млрд руб. Таким образом доходы бюджета останутся на уровне 216,9 млрд руб., расходы — 256,3 млрд руб.

Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что все изменения согласованы с Минфином России и «бюджет сбалансирован». Дополнительные средства будут направлены на повышение зарплат бюджетным работникам, ремонт дорог и поддержку СВО. В частности, на мероприятия, связанные с поддержкой спецоперации на Украине, выделят 20,5 млрд руб. из резервов бюджета.

Еще 2,8 млрд руб. выделят на повышение оплаты труда «неуказанным» категориям бюджетников на 9,5% с января 2026 года. Министерству дорожной деятельности направят 2 млрд руб. на ремонт автодорог и модернизацию улично-дорожной сети Воронежа.

На нужды ЖКХ и энергетики выделят 65,6 млн руб., включая 45,6 млн на формирование аварийного запаса и 20 млн на благоустройство дворовых территорий. Министерству физкультуры и спорта направят 25 млн руб. на спортивные мероприятия. Ассоциации ветеранов СВО — почти 12,5 млн руб., а министерству здравоохранения — около 10,5 млн руб. на создание филиала амбулатории в селе Александровка.

Расходы на областную адресную инвестпрограмму увеличатся на 3,8 млрд руб., общий объем программы составит более 25 млрд руб., из которых 22,3 млрд — собственные средства региона.

Подробнее об утверждении бюджета региона — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов