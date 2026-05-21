Тюменцы, югорчане и ямальцы сдали в банки более 6 тонн мелочи

Жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ХМАО-Югра и ЯНАО) в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки и магазины 1,4 млн монет на сумму 6,5 млн руб. Общий вес сданной мелочи составил 6,4 тыс. кг, сообщили в отделении по Тюменской области Уральского главного управления Центробанка РФ.

Среди сданной жителями «тюменской матрешки» мелочи преобладали монеты достоинством 10 руб., на которые пришлось более трети от общего количества. На втором месте оказались монеты номиналом 1 руб. (21%), доля копеек составила 10%.

Мероприятие прошло с 6 по 18 апреля при поддержке Банка России. Участники акции могли бесплатно обменять накопленные монеты на банкноты или зачислить их на счет. Некоторые банки предлагали клиентам памятные экземпляры. Цель акции — возврат металлических денег в торговый оборот. Вне рамок мероприятия услугу по зачислению мелочи на платежную карту можно получить бесплатно в любом банке.

Всего по стране россияне принесли на обмен около 55 млн монет на сумму почти 252 млн руб. Это на 7 млн руб. больше, чем осенью. Общий вес собранной мелочи достиг 252 тыс. кг.

Ирина Пичурина