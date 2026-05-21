В Москве и области похолодает к концу мая

22 мая станет последним днем аномальной жары в Москве и области, сообщила «Интерфаксу» ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. Согласно ее прогнозу, уже 23-24 мая температура не поднимется выше +25 °С.

По словам синоптика, 22 мая в Москве ожидается ливень, температура будет держаться на уровне +28 °C, в области от +26 °C до +31 °C. Кратковременный дождь, вероятно, пройдет и на выходных, 23 и 24 мая. В субботу температура составит +21...23 °C в Москве и +20...25 °C по области, в воскресенье — +23...25 °C в Москве и +20...25°C по области.

С 25 мая температура продолжит падать, ожидается облачность с прояснениями. В понедельник температура в Москве будет держаться на уровне +16...21 °C, а во вторник не превысит +18 °C. «Пока до середины следующей недели прохладно»,— заключила Людмила Паршина.

Накануне в Москве синоптики зафиксировали температурный рекорд. Впервые с 1897 года температура 20 мая поднялась до +30,3 °C, что на 0,1 °C выше прошлого рекордного показателя 1979 года. Причиной аномально высоких температур в Москве специалисты Гидрометцентра называли распространение теплого тропосферного гребня из Средней Азии в центр европейской части России.