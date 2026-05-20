Жара в Москве побила рекорд 129-летней давности

В Москве жара побила температурный рекорд 129-летней давности. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России. Воздух прогрелся до +30 °C, следует из данных главной московской метеостанции на ВДНХ.

Собеседник агентства сообщил, что до этого самое жаркое 20 мая выдалось в Москве в 1897 году. Тогда температура поднималась до +29,7 °C. В Гидрометцентре отметили, что с начала недели температура в столице уже дважды превышала рекордные показатели. 19 мая воздух прогрелся до +30,3 °C. Это на 0,1 °C выше прошлого рекордного показателя 1979 года.

Согласно прогнозу, жаркая погода в Москве продержится до 22 мая. Жара прогнозируется также в Подмосковье, а также во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской областях. В Гидрометцентре объяснили, что жара пришла из Средней Азии вместе с теплым тропосферным гребнем (зона повышенного атмосферного давления в нижней части атмосферы), который сместился в центр европейской части страны.