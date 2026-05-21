Минпросвещения объяснило введение трехуровневой системы оценки поведения в школах

С нового учебного года в российских школах введут трехуровневую систему оценки поведения (образцовое, допустимое, недопустимое). Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Наша общая задача — создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка, где четкие правила поведения становятся основой уважения и дисциплины»,— отметил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его мнению, система оценки поведения позволит «выявлять зоны риска, своевременно корректировать воспитательную работу».

В Минпросвещения допустили создание отдельных критериев для детей с ограниченными возможностями здоровья. Пилотный проект показал, что система оценки поведения повышает вовлеченность родителей во внеурочную жизнь детей, добавили в Минпросвещения.

В 2025/26 учебном году оценку за поведение ввели в пилотном режиме в семи регионах России. Школы могли выбирать из трех моделей оценки — двухуровневой (зачет/незачет), трехуровневой и пятиуровневой. По итогам эксперимента в Минпросвещения решили, что трехуровневая система наиболее подходящая.