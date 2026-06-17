Демократическая партия России

26 мая 1990 года Демократическую партию России (ДПР) основал народный депутат Верховного совета Николай Травкин. Была одной из трех первых партий, появившихся в РСФСР. В 2008 году на внеочередном съезде партия самораспустилась и вошла в состав объединения «Правое дело».

В 2012 году ДПР снова зарегистрировалась под прежним названием. В 2017 году она вместе с еще 15 непарламентскими партиями вошла в блок «Третья сила». С 2021 года партию возглавляет адвокат Александр Зорин.

В 1993 году на выборах в Госдуму партия набрала 5,53% и получила 14 мандатов. В 1999 году в избирательном процессе не участвовала. В 2003 году набрала 0,22 %, 2007 году — 0,13 %, в 2016 году своих представителей на выборы не выдвигала. На президентских выборах в 2008 году от ДПР баллотировался глава партии Андрей Богданов. Он получил 1,30% голосов и занял последнее место. В 2024 году кандидат в президенты от партии Ирина Свиридова не смогла набрать нужное количество подписей и не была зарегистрирована.

На настоящий момент не имеет ни региональных, ни муниципальных льгот. Региональных отделений — 49.