Посол Ирана в РФ: Пакистан остается единственным каналом связи с США

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью «Ъ» заявил, что единственным каналом связи с США сейчас остается Пакистан. По словам главы иранской дипмиссии в Москве, для решения ситуации необходимо вступить в настоящие переговоры, а не в их имитацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы обменялись несколькими версиями предложений с американцами, и единственная причина, почему мы не продвинулись далее, это личная позиция Дональда Трампа»,— сказал Казем Джалали.

«В последний раз, когда мы передали американцам свои предложения, они сказали нам, что им нужна неделя для их рассмотрения, но не прошло и двух часов, как Трамп публично заявил, что они им не подходят. Это говорит о том, что в американской администрации разные подходы и нет согласованной позиции, и все в итоге решает один человек»,— рассказал иранский посол.

Читайте полный текст интервью с Каземом Джалали.

Лусине Баласян