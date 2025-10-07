Австрия может лишить гражданства подозреваемого в шпионаже в пользу РФ Марсалека

Австрийские власти рассматривают возможность лишения гражданства бывшего топ-менеджера обанкротившейся компании Wirecard Яна Марсалека, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Австрии. Европейские СМИ ранее писали, что объявленный в международный розыск Ян Марсалек имеет российский паспорт и проживает в Москве.

«В последние дни и недели в СМИ публиковались сообщения, касающиеся Яна Марсалека, его пребывания в России и его деятельности, которые требуют тщательного и всестороннего рассмотрения заявления о лишении его австрийского гражданства», — цитирует Reuters заявление австрийского МВД.

В сентябре немецкий еженедельник Der Spiegel, издание The Insider (СМИ признано нежелательным в РФ, внесено в реестр иноагентов) и австрийская газета Der Standard опубликовали совместное расследование, в котором утверждается, что Ян Марсалек после побега из Германии в Россию проживал в Москве. В материалах также выдвигается говорится, что бывший топ-менеджер работал на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ и ездил на Украину с российскими спецназовцами.

В 2020 году Яна Марсалека объявили в международный розыск — власти Германии и Австрии считают его одним из главных подозреваемых в хищении почти €2 млрд со счетов Wirecard. Тогда немецкая газета Handelsblatt писала, что Ян Марсалек через Белоруссию сбежал в Россию, где находится под государственной защитой, предоставленной ФСБ. В отношении Яна Марсалека ведутся расследования в Великобритании и Австрии по делам о шпионаже и работе на российскую разведку. На состоявшемся в Лондоне судебном процессе над тремя болгарами, которых в марте признали виновными в шпионаже в пользу России, полиция и прокуратура заявили, что Ян Марсалек руководил их шпионским подразделением.

Анастасия Домбицкая