«Сейчас можно говорить не об откате назад, а о периоде структурной перестройки»

Спрос на открытие бизнеса по франшизе в России за первый квартал 2026 года снизился на 28,4–45% год к году, приводит данные «Ъ» со ссылкой на исследования «Бизнесменс.ру» и Franshiza.ru. Серьезнее всего просели сегменты, в которых требуются наибольшие стартовые затраты: торговля, общепит, образовательные услуги, туризм и бьюти-сегмент. Как рассказала «Ъ-Кубань» президент НКО «Южная ассоциация франчайзинга» Евгения Гертель, в Краснодарском крае в 2024–2025 годах спрос на франшизы сократился примерно на 10–15%, однако это скорее временная коррекция рынка, чем системное падение.

«Интерес к франшизам остается высоким: многие предприниматели просто стали более осторожно выбирать проекты, тщательнее анализировать окупаемость и условия сотрудничества.

Наиболее заметное снижение активности наблюдалось в сегментах, где высоки первоначальные инвестиции или значительна зависимость от импортного оборудования и сырья. В первую очередь это ресторанный бизнес и фастфуд с крупными инвестициями, отдельные форматы офлайн-ритейла, проекты, требующие дорогостоящего оборудования, а также бизнес-модели с низкой маржинальностью.

Основные причины связаны не столько с самой моделью франчайзинга, сколько с общими экономическими факторами. Наиболее заметный рост расходов связан со следующими направлениями: аренда коммерческих помещений, ремонт и запуск точек, закупка оборудования, фонд оплаты труда, маркетинг и продвижение.

Однако многие франчайзеры активно адаптируют свои модели: упрощают форматы точек, внедряют гибкие условия роялти, помогают с маркетингом и цифровыми инструментами, что позволяет компенсировать рост затрат.

При этом ряд направлений, наоборот, демонстрирует устойчивый рост. Это образовательные франшизы, услуги для детей, оптики, медицинские франшизы, а также производственные франшизы, открывающие островки в ТЦ с собственной продукцией.

Отдельно отмечу такое направление, как инвестиционные форматы франшиз в сфере строительства экопоселков с готовой инфраструктурой. Вход в проекты возможен от 3 млн руб., а капитал может распределяться между несколькими форматами, снижая риски и увеличивая потенциал доходности.

Франчайзинг остается одной из самых устойчивых моделей запуска бизнеса, поэтому многие предприниматели продолжают рассматривать именно франшизы как более безопасный формат входа на рынок.

Сейчас можно говорить не об откате назад, а о периоде структурной перестройки. Рынок становится более зрелым: предприниматели тщательнее выбирают проекты, а франчайзеры усиливают поддержку партнеров. В результате на рынке остаются наиболее сильные и устойчивые концепции, что в долгосрочной перспективе только укрепляет отрасль.

Перспективы франчайзинга в Краснодарском крае остаются позитивными. Регион традиционно является одним из самых активных в России с точки зрения предпринимательства: высокий туристический поток, растущее население и развитый малый бизнес создают благоприятную среду для масштабирования сетевых проектов.

Мы ожидаем, что уже в ближайшие один-два года рынок вернется к устойчивому росту. Наиболее перспективными направлениями будут сервисные и образовательные франшизы, медицинские и wellness-проекты, инвестиционные строительные концепции, локальные гастрономические форматы, технологические и онлайн-решения для бизнеса.

Франчайзинг продолжит оставаться одним из ключевых инструментов развития малого и среднего бизнеса, особенно в таких динамичных регионах, как Краснодарский край».